Bologna, Di Vaio: "Commisso ha portato sentimento e passione. Rispettiamo la scelta Viola"
Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro la Fiorentina. Le sue parole per Rocco Commisso: "Una disgrazia che ha colpito la Fiorentina. Dispiace molto per la persona che è stata, per gli investimenti che ha fatto nel nostro calcio e la passione che ha messo. Ha portato sentimento e ha dato una linea importante al proprio club. Facciamo le condoglianze alla famiglia. Purtroppo il calcio è anche questo. Dobbiamo andare avanti. La Fiorentina ha scelto di giocare e noi lo rispettiamo".
