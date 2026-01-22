Di Vaio: "Il Bologna ha investito tanto su Dallinga. Ora ci aspettiamo una reazione"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Thijs Dallinga, attaccante che sta rendendo un po' al di sotto delle aspettative: "Abbiamo parlato molto sia noi, sia l'allenatore. Lui stesso si aspetta di più, in fase di finalizzazione ha determinate caratteristiche e può lavorare molto bene all'interno dell'area di rigore. Devo dire la verità: dopo le partite ravvicinate, da Bergamo a Milano, aveva fatto bene poi ci sono stati dei passaggi a vuoto".

Infine conclude bacchettando un po' il suo centravanti: "Ora ci aspettiamo una reazione, è un ragazzo su cui abbiamo investito tanto e vuole dimostrare qui da noi quanto vale. Lui è cresciuto molto nell'interpretazione della gara e mi aspetto sicuramente una risposta".

Clicca qui per seguire il live di TMW di Bologna-Celtic.