TMW Bologna, Fenucci: "Italiano in perfetta forma. Le vittorie aiutano..."

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, all’ingresso nell’assemblea di Lega Calcio Serie A questa mattina a Lissone, ha commentato brevemente la vittoria per 3-1 sul Parma: "Sono contento per la prestazione, oltre che per il risultato".

Quindi una battuta su Vincenzo Italiano, allenatore alle prese con i postumi di una polmonite virale che lo aveva costretto al ricovero: "E' in perfetta forma, poi le vittorie aiutano", ha scherzato il dirigente rossoblù.