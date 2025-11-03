Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Bologna, Fenucci: "Italiano in perfetta forma. Le vittorie aiutano..."

Bologna, Fenucci: "Italiano in perfetta forma. Le vittorie aiutano..."
Simone Bernabei
Oggi alle 11:46Serie A
Simone Bernabei
fonte da Lissone, Ivan Cardia

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, all’ingresso nell’assemblea di Lega Calcio Serie A questa mattina a Lissone, ha commentato brevemente la vittoria per 3-1 sul Parma: "Sono contento per la prestazione, oltre che per il risultato".

Quindi una battuta su Vincenzo Italiano, allenatore alle prese con i postumi di una polmonite virale che lo aveva costretto al ricovero: "E' in perfetta forma, poi le vittorie aiutano", ha scherzato il dirigente rossoblù.

Articoli correlati
Se protesta anche l'educato Bologna... L'ultima volta di Fenucci in tv nel 2023 per... Se protesta anche l'educato Bologna... L'ultima volta di Fenucci in tv nel 2023 per Iling-Ndoye
Marotta chiede, Fenucci si accoda: in nome del "sistema" la Serie A vuole delucidazioni... Marotta chiede, Fenucci si accoda: in nome del "sistema" la Serie A vuole delucidazioni sul VAR
Bologna, Fenucci: "Var e campo dovrebbero essere codificati" Bologna, Fenucci: "Var e campo dovrebbero essere codificati"
Altre notizie Serie A
Napoli, Conte: "Mettiamo nel cassetto il campionato. Battere l'Eintracht per rimettersi... Napoli, Conte: "Mettiamo nel cassetto il campionato. Battere l'Eintracht per rimettersi in carreggiata"
Napoli, Politano in conferenza presenta la sfida all'Eintracht: tra poco su TMW Live TMWNapoli, Politano in conferenza presenta la sfida all'Eintracht: tra poco su TMW
Napoli, Conte in conferenza presenta la sfida all'Eintracht: tra poco su TMW Live TMWNapoli, Conte in conferenza presenta la sfida all'Eintracht: tra poco su TMW
Giorgio Chiellini eletto consigliere federale in quota lega Serie A. Prende il posto... TMWGiorgio Chiellini eletto consigliere federale in quota lega Serie A. Prende il posto di Calvo
Napoli, Politano: "Vogliamo cancellare Eindhoven. Spalletti? Scelta personale, sono... Napoli, Politano: "Vogliamo cancellare Eindhoven. Spalletti? Scelta personale, sono felice per lui"
Quanti vale Santi Castro? Ha tutto per diventare la nuova cessione record del Bologna... Quanti vale Santi Castro? Ha tutto per diventare la nuova cessione record del Bologna
Fiorentina, proposto un anno di stipendio come buonuscita a Pioli. No del tecnico,... TMWFiorentina, proposto un anno di stipendio come buonuscita a Pioli. No del tecnico, si tratta
De Paola: “Spalletti non torni indietro sulle parole sullo scudetto. I giochi sono... TMW RadioDe Paola: “Spalletti non torni indietro sulle parole sullo scudetto. I giochi sono apertissimi”
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Le più lette
1 Serie A, 10^ giornata LIVE: Sarri col tridente Isaksen, Dia e Zaccagni
2 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
3 Lazio-Cagliari, le probabili formazioni: Vecino spera, ma Basic resta avanti nel ballottaggio
4 Marco Bucciantini critica Ranieri: "Non può più fare il capitano della Fiorentina, troppe scene"
5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lega Serie A, Giorgio Chiellini eletto consigliere federale. Prende il posto di Calvo
Immagine top news n.1 Fiorentina, proposto un anno di stipendio come buonuscita a Pioli. No del tecnico, si tratta
Immagine top news n.2 Koopmeiners difensore ha sorpreso tutti. Tranne il suo tecnico all'AZ: "Con me già giocava dietro"
Immagine top news n.3 Terremoto Fiorentina, club e Pioli a lavoro per l'addio. Poi il sostituto e soprattutto il nuovo ds
Immagine top news n.4 Campo e panchina: il Genoa gioca su due fronti. Ora il Sassuolo è la priorità, vietato sbagliare
Immagine top news n.5 "Quando parte Leao, devo partire anche io". Ecco come Allegri sfrutta il fattore Pavlovic
Immagine top news n.6 Milanesi indigeste per Gasperini: due sconfitte in Serie A per la Roma, con Inter e Milan
Immagine top news n.7 Nella sera del ricordo di Galeone, Allegri batte Gasperini di corto muso: Milan-Roma 1-0
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.2 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.4 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “Spalletti non torni indietro sulle parole sullo scudetto. I giochi sono apertissimi”
Immagine news Serie C n.2 Di Donato: "Il Vicenza ha messo la quinta, Ravenna sorpresa. Girone C, un inferno"
Immagine news Serie C n.3 Pesoli: "Cittadella rinato anche grazie all'equilibrio dato dal Dg Marchetti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Conte: "Mettiamo nel cassetto il campionato. Battere l'Eintracht per rimettersi in carreggiata"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Politano in conferenza presenta la sfida all'Eintracht: tra poco su TMW
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Conte in conferenza presenta la sfida all'Eintracht: tra poco su TMW
Immagine news Serie A n.4 Lega Serie A, Giorgio Chiellini eletto consigliere federale. Prende il posto di Calvo
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Politano: "Vogliamo cancellare Eindhoven. Spalletti? Scelta personale, sono felice per lui"
Immagine news Serie A n.6 Quanti vale Santi Castro? Ha tutto per diventare la nuova cessione record del Bologna
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori giocatori dopo l'11ª giornata: Ghedjemis guida. Tiritiello al 2° posto
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la Top11 dell'11ª giornata: Ghedjemis elegante. Azzi imprendibile a sinistra
Immagine news Serie B n.3 Allenatori in cerca di panchina, tutti i manager disponibili per Serie B e C
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Vignali: "La voglia è quella di ricreare il fortino del 'Picco'. Ci proveremo da venerdì"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Rinaudo conferma Possanzini: "Convinto che sia la strada giusta su cui continuare"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica assistman: Berti del Cesena tira le fila. Dietro il delirio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Torres, è attesa per il sostituto di Pazienza. Il club si prende altre ore di riflessione
Immagine news Serie C n.2 Di Donato: "Il Vicenza ha messo la quinta, Ravenna sorpresa. Girone C, un inferno"
Immagine news Serie C n.3 Pesoli: "Cittadella rinato anche grazie all'equilibrio dato dal Dg Marchetti"
Immagine news Serie C n.4 Si chiude l'avventura di Maiuri all'Audace Cerignola: è atteso il comunicato dell'esonero
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: si cambia alla Torres. Esonerato Pazienza
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, due punti persi: a gennaio servono tre innesti top. 2600 tifosi in trasferta: esodo da brividi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Brambilla: "Il successo sul Genoa ciò da cui dobbiamo ripartire. Dà morale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, si è chiusa la 4ª giornata: Roma a punteggio pieno, +5 dalle inseguitrici
Immagine news Calcio femminile n.3 Mondiale Femminile U17, l'Italia si ferma ai Quarti. Schiavi: "Peccato, non abbiamo mai mollato"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, la Fiorentina piega di misura il Sassuolo: decide Janogy
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, Fiorentina avanti al 45': decide fin qui la rete di Janogy
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Juventus-Ternana Women 2-1. Cambiaghi decisiva
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…