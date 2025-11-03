TMW
Bologna, Fenucci: "Italiano in perfetta forma. Le vittorie aiutano..."
Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, all’ingresso nell’assemblea di Lega Calcio Serie A questa mattina a Lissone, ha commentato brevemente la vittoria per 3-1 sul Parma: "Sono contento per la prestazione, oltre che per il risultato".
Quindi una battuta su Vincenzo Italiano, allenatore alle prese con i postumi di una polmonite virale che lo aveva costretto al ricovero: "E' in perfetta forma, poi le vittorie aiutano", ha scherzato il dirigente rossoblù.
Altre notizie Serie A
Napoli, Conte: "Mettiamo nel cassetto il campionato. Battere l'Eintracht per rimettersi in carreggiata"
Editoriale di Enzo Bucchioni Leao esalta il Milan. Rossoneri allegriani: carattere e contropiede. Roma acerba, Maignan para il rigore, flop Dybala. Brivido Inter. Ammucchiata scudetto. Pioli out
Le più lette
2 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
Ora in radio
13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Serie A
Napoli, Conte: "Mettiamo nel cassetto il campionato. Battere l'Eintracht per rimettersi in carreggiata"
Serie B
Serie C
Calcio femminile