Eintracht Francoforte, Fiesser: "Siamo molto carichi, vogliamo fare come il PSV"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:13
Pierpaolo Matrone

Campionati archiviati, per tante squadre è già giorno di vigilia di Champions League. Lo è per il Napoli e lo è ovviamente anche per i rivali dell'Eintracht Francoforte. E così, dopo quella di Antonio Conte, oggi è prevista anche la conferenza stampa del sodalizio tedesco. Non sarà l'allenatore Dino Toppmoller a parlare (per motivi di salute), bensì il suo vice Jan Fiesser. Appuntamento alle 18:45, su TuttoMercatoWeb.com come di consueto la diretta testuale della conferenza stampa.

18.45 - Comincia la conferenza stampa di Jan Fiesser: "Conosciamo bene la situazione. Anche se i nostri tifosi non saranno presenti, vogliamo restare concentrati solo sull’aspetto sportivo. L’atmosfera non è delle più serene, ma contro il Borussia Dortmund abbiamo giocato un’ottima partita, anche se un po’ di sfortuna ci ha penalizzati. Questo ci dà fiducia: si percepisce già l’energia della Champions, la squadra è motivata e concentrata".

Sul PSV.
"Non sarebbe male riuscire a metterli in difficoltà come hanno fatto loro con noi, ma non sarà facile. Conosciamo bene i punti di forza del Napoli: il PSV è una squadra di qualità che incarna lo stile del calcio olandese. Speriamo di ripetere una prestazione simile, ci proveremo fino alla fine".

Sulla formazione.
"Non posso svelare nulla, non vogliamo offrire vantaggi agli avversari. Rispetto alle ultime due partite, domani sarà una storia diversa: ho percepito grande spirito nel gruppo, abbiamo imparato molto e vogliamo dimostrarlo in campo".

Sui finali di gara complicati.
"Non credo sia una questione legata alla giovane età della squadra. Quando gli avversari si chiudono è sempre difficile trovare spazi, ma lavoreremo per migliorare la gestione dei minuti finali".

Come sta Toppmoller?
"Abbiamo saputo solo oggi che Dino non stava bene, ma siamo qui con un obiettivo chiaro: vincere la partita. Ci siamo guadagnati la Champions sul campo, è un’esperienza da cui vogliamo imparare, certo, ma anche da vivere per ottenere risultati. Nelle ultime gare europee abbiamo commesso qualche errore di troppo: dobbiamo essere più audaci, più determinati nel mettere in difficoltà gli avversari. Ne ho parlato con la squadra e i ragazzi sono pronti a trasformare in campo le parole in fatti".

Su Mario Gotze.
È un professionista esemplare. È rientrato da un infortunio, sta bene ma gli serve ancora un po’ di tempo per ritrovare la condizione migliore. Domani vedremo chi saprà gestire meglio la pressione. Per molti è la prima esperienza in Champions, ma abbiamo tanti nazionali abituati a queste sfide e in grado di reggere il peso del momento".

Sulla gara.
"Giocare a Napoli è sempre speciale. Lo stadio Maradona è straordinario, dedicato a un campione che per molti è il più grande di tutti i tempi. Una vera leggenda del calcio".

19.11 - Termina la conferenza stampa

