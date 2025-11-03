Pazzini: "Vittoria del Milan sulla Roma meritata. Leao? Quest'anno deve consacrarsi"

Ospite negli studi di Pressing, l’ex attaccante rossonero Giampaolo Pazzini ha analizzato la vittoria del Milan contro la Roma, arrivata con il risultato di 1-0. “Il risultato è giusto - ha spiegato Pazzini -. Il Milan ha ottenuto una vittoria importante, pesante per la classifica e fondamentale per il morale. È stata una gara dai due volti: nei primi 35 minuti la Roma ha imposto il proprio ritmo, con pressing alto e intensità. Il Milan ha sofferto quella pressione iniziale, ma una volta superata la prima ondata giallorossa, la partita è cambiata completamente”.

Secondo l’ex bomber, il gol del vantaggio ha rappresentato la svolta del match: “Dopo la rete, i rossoneri hanno preso fiducia e hanno avuto diverse occasioni per chiudere la partita. Quando però non riesci a segnare il secondo gol, resti sempre in bilico, come si è visto nell’episodio del rigore, ma nel complesso la squadra ha meritato di vincere”.

Pazzini ha poi speso parole importanti per Rafael Leao, protagonista della serata: “Leao è un giocatore straordinario, ma quando viene criticato non è mai per un gol sbagliato, bensì per l’atteggiamento. Questa deve essere la stagione della sua consacrazione. Contro la Roma ha risposto da leader, con personalità e voglia di trascinare la squadra. È questo il passo che deve compiere per diventare un campione vero”.