Live TMW Bologna, Ferguson: "Sono pronto per giocare. Il Celtic ha giocatori di valore"

Alla vigilia della gara valevole per la settima giornata della Uefa Europa League 2025-2026 tra Bologna e Celtic Glasgow - in programma giovedì 22 gennaio, alle ore 18.45, allo stadio Renato Dall'Ara -, è intervenuto Lewis Ferguson. Il centrocampista rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni.

Domani avrete gli occhi della tigre visto il momento che state attraversando?

"Siamo in un momento difficile ma domani ci aspetta un'altra partita da giocare e un'altra competizione e vogliamo fare punti. L'abbiamo preparata come al solito e cercheremo di portare a casa la vittoria".

Come sta fisicamente?

"Sto bene, non ho saltato alcun allenamento, sto dando il massimo ogni giorno e mi sento pronto per giocare".

Quali sono le insidie maggiori del Celtic?

"Sono una squadra forte. Hanno cambiato allenatore due volte ma dobbiamo stare attenti. In carriera ho giocato molte volte contro di loro, posso dire che hanno calciatori di valore".