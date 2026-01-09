Bologna, Fiorentina e Parma su Ugresic del Partizan. Clausola da 15 milioni

La Serie A si muove per uno dei talenti emergenti del calcio serbo. Il giocatore in questione è Ognjen Ugresic, centrocampista classe 2006 del Partizan Belgrado, approdato nella passata stagione nella prima squadra del club e capace di mettere già a referto 39 presenze e 9 reti.

Su di lui, stando a quanto riportato da SkySport, ci sarebbero gli interessamenti di tre club della massima serie: Bologna, Fiorentina e Parma (il club emiliano aveva già provato ad affondare il colpo la scorsa estate, senza però arrivare alla fumata bianca). Oltre a quello dell'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi in Ligue 1.

Ad agevolare la possibilità di un cambio di maglia nel corso della sessione invernale di calciomercato c'è anche la clausola rescissoria presente nel suo attuale contratto e che ammonta a 15 milioni di euro.