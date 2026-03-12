Pedro Neto e la spinta al raccattapalle. La UEFA ha aperto un procedimento disciplinare

Lo spintone al raccattapalle di Pedro Neto, esterno del Chelsea, nel recupero della partita di ieri sera al Parco dei Principi tra gli inglesi e il Paris Saint-Germain, terminata per 5-2 in favore dei parigini, non è passata inosservato e dopo il parapiglia che si è creato direttamente in campo, con il portoghese che ha poi chiesto scusa al giovane, arrivano le prime decisioni da parte della UEFA che con un comunicato ufficiale ha reso noto di aver aperto un procedimento disciplinare nei confronti del calciatore dei Blues.

Il comunicato della UEFA.

"Apertura del procedimento - Giocatore del Chelsea Pedro Neto.

Partita: Paris Saint-Germain contro Chelsea FC (5-2); 11.03.2026, UEFA Champions League 2025/2026.

È stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore del Chelsea Pedro Lomba Neto per comportamento antisportivo ai sensi dell'Articolo 15(1)(a)(v) del Regolamento Disciplinare UEFA.

Gli organi disciplinari della UEFA prenderanno una decisione sul caso a tempo debito".