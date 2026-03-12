TMW Fiorentina, retroscena formazione: provato Fagioli fino a ieri, ma ci sarà Mandragora col Rakow

Cambio di programma in casa Fiorentina a poche ore dalla sfida di andata degli ottavi di finale di Conference League in programma contro il Rakow a partire dalle 21:00. Sebbene in un primo momento sembrava dovesse giocare Nicolò Fagioli in cabina di regia, la rifinitura di oggi ha cambiato completamente le gerarchie.

Al posto dell'ex Juventus, infatti, ci sarà Rolando Mandragora, con Cher Ndour e Giovanni Fabbian a completare il reparto. Arrivano conferme, invece, sulla presenza di Robin Gosens: sarà il tedesco - e non Luis Balbo - a prendersi le chiavi della corsia di destra e giocare dal primo minuto. Davanti, senza Kean, non ci saranno né esperimenti di Gudmundsson falso nove, né il giovane Braschi, ma sarà ancora Roberto Piccoli a ricoprire il ruolo di 'numero 9'.

Qualche rotazione, comunque, non mancherà: tra i pali, dopo un debutto stagionale poco fortunato in Coppa Italia, tornerà a rivedersi Oliver Christensen. Sulla destra Fortini farà tirare il fiato a Dodo mentre al centro, con Pongracic squalificato e Rugani fuori dalla lista, pochi dubbi sull'impiego di Comuzzo e capitan Ranieri. Davanti le ali saranno Parisi e Fazzini.