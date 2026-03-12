Capello: "Se dovessimo fallire il terzo Mondiale andrebbero cambiate tutte le politiche giovanili"

Fabio Capello, nel corso di una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, parla così dei grandi problemi del calcio italiano: "La carenza assoluta di giocatori italiani in A. Gli stranieri occupano quei posti, anche se modesti. Pensiamo davvero che siano tutti superiori ai nostri? Certo, dovessimo fallire il terzo Mondiale, non avrei dubbi: vuol dire che tutte le politiche sul nostro calcio giovanile sono state sbagliate".

Com’è questa Italia?

"La qualità non è eccelsa ma buona. In attacco e a centrocampo siamo a posto, i problemi sono dietro, non abbiamo grandissimi marcatori puri. Dovremo stare attenti ad angoli e cross in area".

Il programma degli spareggi per andare al Mondiale

L'Italia, dopo il secondo posto nel girone dietro la Norvegia, affronta l'Irlanda del Nord in semifinale a Bergamo il 26 marzo alle 20:45; in caso di vittoria, giocherebbe la finale in trasferta contro la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina. Altri percorsi coinvolgono nazionali come Ucraina, Svezia, Polonia, Turchia e Danimarca. Parallelamente, il torneo intercontinentale FIFA in Messico vede sei squadre, tra cui Congo DR, Iraq, Giamaica, Bolivia, sfidarsi per gli ultimi due posti: semifinali il 26 marzo e finali il 31. Con 42 squadre già qualificate, questi spareggi completeranno il quadro dei 48 partecipanti.