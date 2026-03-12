Focus TMW Tre gare in sette giorni in Serie B: Lombardo per guadagnarsi la Samp. E la salvezza

Quella che si aprirà nel weekend sarà una settimana intensa con un altro turno infrasettimanale in Serie B prima della pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà alle 20 squadre cadette di tirare un po' il fiato e prepararsi al meglio al rush finale. Tre sfide che potrebbero definire meglio gli obiettivi, sia in senso positivo sia in senso negativo, con una classifica che ancora tiene aperte le porte a molte possibilità.

Come arriva La Sampdoria

Il buon avvio di 2026 sotto la guida del duo Gregucci-Foti aveva fatto sperare in un finale di stagione meno complesso e con la lotta salvezza che poteva diventare un lontano ricordo, ma l’ultimo mese ha rimescolato tutto portando la Sampdoria anche al cambio di allenatore con la nomina di Attilio Lombardo che in questa settimana si giocherà probabilmente la permanenza da primo allenatore fino a fine stagione. I genovesi si aggrappano così ancora una volta, come nel finale della scorsa, a un uomo dal DNA blucerchiato per la missione salvezza.

Calendario

L’avvio della nuova gestione partirà come peggio non si può con il Venezia capolista a far visita a Marassi. Un quasi testa-coda che sulla carta non sembra aver storia, ma che i liguri potrebbero affrontare con il classico effetto positivo che può portare il cambio di allenatore. Seguiranno poi due scontri diretti contro Carrarese, fuori, e Avellino, in casa, che saranno davvero quelle da non fallire per tirarsi fuori dalle secche e respirare un po' nella pausa quando Lombardo, o chi per esso, avrà la possibilità di disegnare la propria squadra per il finale di stagione.

Sampdoria-Venezia: 14/03 ore 19:30

Carrarese-Sampdoria: 18/03 ore 20:00

Sampdoria-Avellino: 22/03 ore 17:15