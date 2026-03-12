12 marzo 2010, Muntari è un disastro: doppio giallo in pochi secondi e rigore regalato
Il 12 marzo del 2010, allo stadio Angelo Massimino di Catania, i padroni di casa ospitano l'Inter di José Mourinho. La stessa squadra che di lì a due mesi (e qualche giorno) diventerà campione di tutto, alzando al cielo la Champions League a Madrid, contro il Bayern Monaco, grazie a un super Milito. Invece quella sera siciliana l'armata Mou - squalificato, in panchina Baresi - si inceppa. Eppure era andata in vantaggio con il solito Diego Milito, al nono della ripresa, quando le cose sembravano potessero mettersi in discesa. A un quarto d'ora dalla fine è invece Maxi Lopez ad agguantare il pareggio sfruttando un cross rasoterra.
Poi, però, accade una delle prestazioni più sconcertanti di sempre: Muntari entra in campo, prende un giallo concedendo una punizione. Subito dopo ferma la conclusione con la mano. Altro giallo ed espulsione, più rigore. Mascara insacca con lo scaletta, poi è Jorge Martinez, in contropiede, a firmare il tre a uno definitivo che fa sognare l'intera città.
CATANIA-INTER 3-1
Marcatori: 54' Milito (I), 74' Maxi Lopez (C), 81' rig. Mascara (C), 90' Martinez (C)
CATANIA (4-3-3)
Andujar; Alvarez, Silvestre, Terlizzi, Capuano (87' Potenza); Izco, Biagianti, Ricchiuti (76' Delvecchio); Martinez, Maxi Lopez, Mascara (83' Carboni).
A disposizione: Campagnolo, Augustyn, Ledesma, Morimoto.
All. Mihajlovic.
INTER (4-3-1-2)
Julio Cesar; Maicon, Materazzi, Lucio, Zanetti J.; Mariga (46' Quaresma), Cambiasso (80' Muntari), Stankovic (76' Pandev); Sneijder; Eto'o, Milito.
A disposizione: Toldo, Orlandoni, Cordoba, Krhin.
All. Mourinho (squalificato, in panchina Baresi).
