Focus TMW Tre gare in sette giorni in Serie B: snodo decisivo per il Pescara. Solo scontri diretti

Quella che si aprirà nel weekend sarà una settimana intensa con un altro turno infrasettimanale in Serie B prima della pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà alle 20 squadre cadette di tirare un po' il fiato e prepararsi al meglio al rush finale. Tre sfide che potrebbero definire meglio gli obiettivi, sia in senso positivo sia in senso negativo, con una classifica che ancora tiene aperte le porte a molte possibilità.

Come arriva il Pescara

Nell’ultimo mese gli abruzzesi hanno cambiato passo e riaperto la corsa salvezza grazie a tre vittorie nelle ultime cinque gare fra cui una pesante contro il Palermo. La squadra di Gorgone si presenta a questa intensa settimana nel migliore dei modi avendo tenuto testa alle prime della classe e vinto largamente uno scontro diretto come quello contro il Bari. Ci sono dunque tutte le basi per rilanciare le proprie ambizioni in vista dell’ultimo mese di campionato.

Calendario

Il Pescara avrà praticamente tre scontri diretti anche se il SudTirol sembra essersi tolto dalla corsa salvezza ed è ora più vicino ai play off classifica alla mano. Dopo gli altoatesini infatti le avversarie si chiameranno Virtus Entella ed Empoli, due squadre che si trovano appena sei punti sopra e al momento sarebbero salve. Due appuntamenti da non sbagliare per il Pescara e che potrebbero finalmente valere l’addio a quell’ultimo posto da troppo tempo occupato da Insigne e compagni.

SudTirol-Pescara: 15/03 ore 17:15

Pescara-Virtus Entella: 18/03 ore 20:00

Empoli-Pescara: 22/03 ore 15:00