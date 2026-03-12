Vlahovic fra campo e rinnovo: contatti fitti e costanti per arrivare all'accordo con la Juventus

Il tema Dusan Vlahovic resta di strettissima attualità, in casa Juventus. Per due motivi distinti. Ieri il serbo è rientrato a tutti gli effetti in gruppo a disposizione di Luciano Spalletti, dopo alcuni giorni di allenamento parziale col resto dei compagni. E così le speranze di vederlo a disposizione per l'Udinese salgono in modo importante.

Un'assenza dal campo di 3 mesi e mezzo che è pesata non poco, nell'economia dei risultati della Juventus. C'è poi la nota questione legata al futuro: il quotidiano Tuttosport parla di contatti nella giornata di ieri fitti e costanti, in merito alla trattativa per il prolungamento del suo contratto in scadenza al termine di questa stagione.

Una trattativa che resta complicata, ma come vi stiamo raccontando da giorni è da registrare l'apertura da parte del centravanti ai dialoghi con la Juventus dopo mesi di silenzi e rapporti tesi. Il suo agente Ristic è a Torino in questi giorni e non è da escludere che possa esserci un'accelerata a stretto giro di posta. L'idea della Juventus resta quella di abbassare l'ingaggio attuale, arrivando ad un prolungamento da circa 6 milioni di euro netti di parte fissa a cui aggiungere copiosi bonus legati al suo rendimento individuale e agli obiettivi raggiunti in futuro dalla squadra.