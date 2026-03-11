Juventus Women, Canzi: "Coppa Italia obiettivo stagionale, vogliamo arrivare in finale"

"Al di là della sosta della Nazionale, arrivavamo da un periodo in cui non avevamo fatto benissimo a livello di risultati, pur facendo buone prestazioni. Era importante dare un segnale preciso anche sotto questo punto di vista": così, come si legge sui canali ufficiali del club, il tecnico della Juventus Women Max Canzi, che ha visto le sue battere la Fiorentina nella semifinale di andata di Coppa Italia Women.

Uno 0-2 maturato in terra toscana sul quale il trainer bianconero ha poi proseguito: "Le ragazze sono state bravissime, hanno approcciato benissimo la partita sia il primo tempo che il secondo. Non posso che essere felice. La Coppa Italia ha sempre un valore importante, è uno dei nostri obiettivi stagionali, quindi dobbiamo far di tutto per arrivare a giocare la finale. Sono contento della prestazione, sicuramente c'è stata una reazione della Fiorentina e un po' di sofferenza, ma se non ci fosse un po' di sofferenza in una semifinale di Coppa Italia ci sarebbe qualcosa che non va, dimostrazione che il livello della competizione è alto".

Ricordiamo poi che nel weekend della prossima sosta, 28-29 marzo, si giocherà il confronto di ritorno, che decreterà ufficialmente la finalista, che se la vedrà poi contro la vincente dell'altra semifinale, tra Inter e Roma.