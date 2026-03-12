Esclusiva TMW Pineto, Borsoi: “Salvezza raggiunta. Playoff? Spingiamo per chiudere al meglio”

Intervista ai microfoni di TMW Radio, il difensore del Pineto Matteo Borsoi ha parlato degli ultimi risultati della squadra e delle prospettive per il finale di stagione.

Partiamo dalle ultime due partite: la vittoria in casa contro il Forlì e la sconfitta sul campo della Pianese. Che gare sono state dal tuo punto di vista?

“Sono state due partite comunque difficili, come tutte in questo campionato, perché è molto equilibrato e ogni partita presenta delle insidie. Alla fine spesso sono gli episodi a fare la differenza, perché sono proprio quelli che indirizzano la gara da una parte o dall’altra”.

Il Pineto sta dimostrando grande carattere. Qual è la forza principale di questo gruppo?

“Sicuramente il fatto che siamo un gruppo molto unito. Ognuno lavora per l’altro, in campo ci capiamo e anche nei momenti di difficoltà cerchiamo sempre di aiutarci. Questa è senza dubbio la nostra forza”.

Guardando avanti: dove può arrivare questa squadra da qui a fine stagione?

“La salvezza l’abbiamo già conquistata e questo era un obiettivo importante. Nelle sette partite che restano dobbiamo cercare di raccogliere più punti possibile per posizionarci nella miglior posizione possibile in classifica”.

La classifica vi vede in corsa per i playoff. Quanto pesa ogni partita in questo momento?

“Da qui alla fine ogni gara sarà difficile. Tutte le squadre daranno il massimo: c’è chi vuole entrare nei playoff e chi deve salvarsi. Per questo ci aspettano partite molto combattute”.

Il Girone B è uno dei più equilibrati della categoria. Qual è secondo te la ragione?

“Probabilmente il fatto che tra le squadre non ci siano grandi distacchi in classifica. Sono tutte molto vicine e questo rende il campionato particolarmente equilibrato”.

Prossimo impegno contro il Bra: che partita vi aspettate?

“Sarà sicuramente un’altra partita difficile. Noi ci prepareremo al meglio come ogni settimana. Giocheremo in casa e con l’aiuto dei tifosi cercheremo di fare una grande prestazione”.