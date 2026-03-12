Roma, forfait dell'ultim'ora per Gasperini verso il Bologna: affaticamento per Koné
Possibile forfait dell'ultim'ora in casa Roma in vista della partita di questa sera contro il Bologna, andata degli ottavi di finale di Europa League.
Secondo quanto riferito da Sky Sport, Gasperini dovrebbe infatti dover fare a meno di Manu Koné per il proprio centrocampo, visto che il nazionale francese è rimasto vittima di un affaticamento muscolare nelle scorse ore. Al massimo per lui è prevista la panchina, il suo posto in mediana dovrebbe essere occupato da El Aynaoui, in tandem con Pisilli.
Tra l'altro, sempre dall'emittente satellitare riferiscono che stamani Gasperini abbia portato la sua Roma ad allenarsi su un campo (sintetico) in zona Pedrosa, nota per essere un punto di riferimento per gli amanti della mortadella, per una rifinitura definita 'segreta'.
