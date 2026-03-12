Domani Torino-Parma, i convocati di Cuesta: torna Valenti dalla squalifica, c'è Britschgi, out Bernabé
Sarà Torino-Parma ad aprire domani sera la 29^ giornata di Serie A. L’allenatore dei ducali, Carlos Cuesta ha convocato 23 calciatori per il match dello stadio "Olimpico Grande Torino" (fischio d'inizio alle ore 20:45): torna Valenti dopo aver scontato la squalifica, assente Bernabé, presente invece Britschgi (come confermato dallo stesso Cuesta oggi in conferenza stampa).
Torino-Parma, la lista completa dei convocati di Cuesta:
Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki.
Difensori: 27 Britschgi, 29 Carboni, 39 Circati, 15 Delprato, 63 Mena Martinez, 3 Ndiaye, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 25 Cremaschi, 8 Estévez, 16 Keita, 41 Nicolussi Caviglia, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.
Attaccanti: 23 Elphege, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino, 7 Strefezza.
