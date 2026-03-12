Zaniolo ha voltato pagina: "Bad boy? Non più, sono cambiato. Roma mi ha dato tanto, ci tornerò"

Bad boy? Solo un ricordo. Nicolò Zaniolo alla Gazzetta dello Sport allontana la nome che si è creato per qualche comportamento sopra le righe: "Ragazzate. Qualche ritardo di troppo io e Moise Kean. Ero leggero. Ma sono cambiato. Noi siamo idoli per i bambini, dobbiamo dare esempi positivi".

Sull'avventura finita male a Roma:

"A Roma ho comprato due case, credo che da grande ci vivrò. Mi ha dato tanto. Seguo la squadra, anche se è finita male. La Conference? Un’emozione incredibile. Ma quella coppa è di tutti, non l’ho fatta vincere io. L’abbiamo conquistata dai playoff col Trabzonspor, lavorando da luglio".

La stagione 2025/2026 di Zaniolo

La stagione 2025/2026 di Nicolò Zaniolo si sta rivelando positiva dopo il prestito estivo all'Udinese dal Galatasaray. In Serie A ha disputato 24 partite, realizzando 5 gol e fornendo 4 assist per un totale di circa 1.587 minuti giocati, con 5 ammonizioni. In Coppa Italia ha aggiunto 2 presenze, 1 gol e 129 minuti. All'inizio della stagione, prima del trasferimento a settembre, ha collezionato 4 apparizioni in Süper Lig con il Galatasaray per 54 minuti, 1 assist e nessun gol. Complessivamente in tutte le competizioni: 30 presenze, 6 gol, 5 assist e 1.770 minuti, mostrando un buon impatto offensivo in Friuli nonostante qualche cartellino giallo.