A Parma brilla la stellina Cremaschi. Cuesta: "Ha perseverato e ha saputo sfruttare la sua chance"

© foto di Federico De Luca 2026
Niccolò Righi
Oggi alle 16:30Serie A
Niccolò Righi

A Parma si sta mettendo in luce il centrocampista statunitense Benja Cremaschi. Arrivato in Serie A la scorsa estate dall'Inter Miami di Lionel Messi, il classe 2005 dopo un periodo di adattamento fatto di pochi minuti ha giocato la sua prima gara da titolare domenica pomeriggio al Franchi nella gara che i ducali hanno pareggiato per 0-0 contro la Fiorentina.

Per l'occasione Carlos Cuesta ha scelto di sfruttarne le sue doti atletiche e la sua stazza sistemandolo nell'insolito ruolo di esterno destro di centrocampo del suo 3-5-2. Cremaschi, dal canto suo, ha risposto presente, finendo la partita tra i migliori in campo come ha sottolineato anche nel post partita il suo capitano Enrico Delprato.

Nella giornata di oggi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Torino, anche Cuesta è tornato sull'ottima prova svolta a Firenze dal calciatore: "Cremaschi è un giocatore versatile, può ricoprire diversi ruoli. Si è allenato a lungo come quinto e abbiamo visto i suoi sviluppi. Quando c'è stata l'opportunità l'ha saputa sfruttare. Ha lavorato con l'idea di essere pronto nel miglior modo possibile. Io sono l'allenatore e faccio le scelte, lui si è fatto trovare pronto e lo ha dimostrato in partita. Questo dice molto sulla sua mentalità e della sua perseveranza. È anche un esempio di cosa è questo gruppo, che ha quella mentalità di fare tutto ciò che è necessario per avere il risultato".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa completa di Cuesta.

