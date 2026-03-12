Bologna, Bernardeschi vuole l'EL. Italiano: "Non lo sapevo". Su Castro: "Ha tirato la carretta"

"Miranda non si è fermato totalmente ma ha continuato ad allenarsi, seppure in maniera individuale. Heggem sono 15 giorni che lavora individualmente. Lo spagnolo è più avanti, ma domani vedremo se riusciremo a far stringere i denti a qualcuno". Fa il punto sui giocatori a disposizione per il primo round degli ottavi di Europa League del suo Bologna l'allenatore, Vincenzo Italiano, contro la Roma in conferenza stampa. Sbilanciandosi poi sulle quotazioni di un giocatore in particolare nell'undici titolare: "Pobega ha molte possibilità di partire dall'inizio. A noi ha dato tantissimo e darà tantissimo. Che subentri o che qualche partita non viene schierato non significa che sia uscito dai radar. Con l'Udinese ha giocato tutta la partita e avendo gare ravvicinate è normale che ci siano delle rotazioni".

Su come stia l'attacco e il ballottaggio tra Castro e Dallinga invece: "Non lo so. Dal punto di vista del recupero abbiamo tutti a disposizione. Dallinga sta bene, mentre Castro ha tirato la carretta fino ad ora. La scelta sarà condizionata anche dalla sfida di domenica con il Sassuolo".

Federico Bernardeschi - arrivato in estate - nelle ultime ore invece è spiccato per essersi prefissato l'Europa League come obiettivo stagionale. E Italiano ha risposto con aria sorpresa: "Non lo sapevo. È un cammino complicato con squadre di grandissimo valore. Mi fa piacere che Fede abbia quest'ambizione, ce l'abbiamo tutti, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo e non solo a parole. Potrebbe essere il coronamento di un cammino bellissimo".