Parma, annullate con rinvio le condanne all'ex presidente Ghirardi e all'ex ad Leonardi

A oltre dieci anni dal fallimento del Parma, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla vicenda giudiziaria che riguarda la gestione del club negli anni precedenti al crack finanziario. Come riferito da Parma Today, i giudici della Suprema Corte hanno infatti riformato la decisione emessa dalla Corte di Appello di Bologna nel gennaio 2025, che aveva condannato l’ex amministratore delegato Pietro Leonardi a sei anni di reclusione e l’ex presidente della società Tommaso Ghirardi a tre anni e dieci mesi.

Nel nuovo pronunciamento, la Cassazione ha confermato la responsabilità penale di Ghirardi e Leonardi per alcuni dei capi d’imputazione contestati. Allo stesso tempo, però, i giudici hanno annullato la sentenza relativamente ad altri capi d’accusa, disponendo il rinvio alla Corte di Appello affinché proceda a una nuova valutazione e ridefinizione delle rispettive responsabilità.

Diversa, invece, la decisione riguardante i membri del collegio sindacale e i componenti del consiglio di amministrazione privi di deleghe operative: per loro le precedenti condanne sono state annullate con rinvio su tutti i capi d’imputazione, rendendo quindi necessario un nuovo esame complessivo della loro posizione processuale. Le motivazioni della sentenza della Cassazione non sono ancora state rese note e, secondo quanto previsto dalla procedura, dovrebbero essere depositate entro i prossimi novanta giorni.