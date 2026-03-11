Coppa Italia Women, domani la Roma affronta l'Inter in semifinale: le convocate di Rossettini

Come già noto, scenderà in campo domani la Roma Femminile, che sarà impegnata nel match casalingo contro l'Inter: le due compagini, dopo l'ultima sfida di campionato che ha anticipato la sosta, si ritroveranno al 'Tre Fontane' per la semifinale di andata di Coppa Italia Women, con il match che prenderà il via alle ore 18.00. "È un'altra gara da provare a vincere", ha detto il tecnico giallorosso Luca Rossettini nella consueta conferenza stampa, che ha preceduto l'elenco della convocate.

Lista dalla quale Pilgrim, Pandini, Rieke e van Diemen, oltre poi a Corelli che è stata operata di appendicite.

Di seguito, l'elenco completo:

PORTIERI: Baldi, Lukasova, Soggiu

DIFENSORI: Antoine, Piekarska, Testa, Thogersen, Valdezate, Veje

CENTROCAMPISTE: Csiki, Dragoni, Giugliano, Greggi

ATTACCANTI: Babajide, Dorsin, Galli, Haavi, Ventriglia, Viens.