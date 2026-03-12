Tutte le big italiane su Goretzka. I perché e com'è andata la stagione del tedesco

"Dopo otto anni meravigliosi a Monaco, sento che è arrivato il momento di cercare una nuova sfida all'estero". Parole, quelle pronunciate da Leon Goretzka, che devono aver fatto particolarmente piacere a diversi direttori sportivi italiani. Il centrocampista di proprietà del Bayern Monaco a giungo si libererà a parametro zero dal club bavarese, diventando così uno degli uomini mercato più appetiti d'Europa.

La richiesta di stipendio sarà extralarge, in linea con quanto percepito attualmente dalle parti dell'Allianz Arena. Ovvero circa 7 milioni di euro netti all'anno, da capire quanto modulabili tramite i bonus individuali e di squadra. E sulle sue tracce c'è da tempo il Napoli, osserva interessata l'Inter e si stanno informando Milan e Juventus. Tutte squadre attratte dalla sua fisicità, duttilità e leadership dopo anni ad alto livello.

Classe '95, in questa stagione con la maglia del Bayern Monaco Goretzka ha messo insieme un totale di 34 presenze fra tutte le competizioni con 2 gol all'attivo, entrambi in Bundesliga. Col tecnico Kompany che però lo sta utilizzando soprattutto all'interno delle normali rotazioni intorno alle sfide di Champions League, dove su 9 partite ha solo 7 apparizioni e tutte da subentrante. Un attore non protagonista insomma, che però in Italia potrebbe ancora dire la sua in fatto di qualità ed esperienza.