Venezia, Svoboda: "Tra Samp, Padova e Monza la settimana più importante"

Luca Bargellini
Oggi alle 15:22
Luca Bargellini

Per un Venezia che nello scorso weekend si è conquistato, complice il ko del Monza contro lo Spezia, il primo posto in solitaria nella classifica di Serie B, la prossima settimana riveste un ruolo decisivo nelle sorti della stagione.

Considerando il turno infrasettimanale in arrivo i lagunari sono attesi, nel giro di pochi giorni, dalle sfide contro Sampodoria, Padova e Monza.

Un momento cruciale, dunque, sul quale si è espresso il capitano Michael Svoboda nel corso della conferenza stampa andata in scena oggi:

"In una settimana incontriamo Sampdoria, Padova e Monza. Sarà un periodo importante, forse il più importante in cui penseremo partita dopo partita. Affrontiamo questo periodo con grinta e con la voglia di mostrare a tutti che squadra siamo.

Non è facile giocare ogni due, tre giorni, cercheremo di recuperare il più velocemente possibile sia fisicamente che mentalmente. Siamo nelle mani del nostro staff che ogni giorno fa un grandissimo lavoro per noi sotto questo punto di vista. In campo con la palla siamo in grado di esprimere un bel palleggio, in fase di possesso abbiamo qualità e questa è una delle nostre forze. Anche senza palla facciamo un bel lavoro, si possono sempre migliorare certi aspetti e ogni giorno in allenamento lavoriamo per questo.

Sabato sfidiamo una Sampdoria che avrà in panchina un nuovo allenatore, ma noi affronteremo la partita come sempre cercando di portare a casa i tre punti. Quando sono arrivato qui a Venezia non pensavo di poter diventare il capitano. Ho potuto seguire il grande esempio di Marco Modolo e adesso è una grandissima soddisfazione poter vestire la fascia di capitano.

Durante tutta la stagione il nostro atteggiamento è quasi sempre stato positivo, mantenere la mentalità giusta in tutte le partite non è semplice, vedi la gara in casa col Modena, ma soprattutto nelle ultime sfide abbiamo avuto un grande atteggiamento e una grande voglia di vincere. Questo è il segreto, dobbiamo sempre avere la giusta mentalità.

Il mio infortunio non è stata una cosa facile da superare, ogni giocatore ha il suo modo di rialzarsi dopo un’operazione del genere. I primi due, tre mesi non stavo bene ma poi arriva un certo punto in cui sai che bisogna cambiare qualcosa, in cui è importante ritrovarsi per tornare in campo più forte di prima. Infortuni così fanno parte del calcio e sono una prova per poter migliorare ancora di più le proprie performance.”

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
