Salernitana, Gyyabua e Lescano sono già punti fermi. Entrambi saranno riscattati

Arrivati a gennaio e già insostituibili, anzi di più: punti fermi per il presente e il futuro. In casa Salernitana dopo la recente ricapitalizzazione (dodici milioni di euro nella Salerno Coast Investment, società che detiene l’intero pacchetto azionario del club granata) del patron Danilo Iervolino, a copertura delle prossime scadenze economiche e per una maggiore libertà operativa in vista del mercato, si avvicinano i riscatti di due calciatori arrivati nel mercato di riparazione e che sono diventati subito due pilastri della squadra granata.

Si tratta, come riporta Il Mattino, del centrocampista Emmanuel Gyabuaa arrivato dall’Atalanta e dell’attaccante Facundo Lescano arrivato dall’Avellino. Per il primo, classe 2001, è già scattato l’obbligo di riscatto legato al raggiungimento di un certo numero di presenze con la Salernitana che dunque verserà 300mila euro nelle casse dell’Atalanta e farà firmare un contratto fino al 2028 al calciatore.

Anche per l’attaccante argentino, che ha segnato già 5 reti in 9 presenze, il riscatto è previsto dall’accordo siglato con gli irpini e verrà fatto valere visto l’impatto avuto da Lescano che è diventato praticamente subito un riferimento offensivo per la formazione campana. Per lui è già pronto un contratto fino al 2029 a prescindere dalla categoria in cui militerà la Salernitana l’anno prossimo.