Focus TMW Tre gare in sette giorni in Serie B: Reggiana fra sfide salvezza decisive e il Monza

Quella che si aprirà nel weekend sarà una settimana intensa con un altro turno infrasettimanale in Serie B prima della pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà alle 20 squadre cadette di tirare un po' il fiato e prepararsi al meglio al rush finale. Tre sfide che potrebbero definire meglio gli obiettivi, sia in senso positivo sia in senso negativo, con una classifica che ancora tiene aperte le porte a molte possibilità.

Come arriva la Reggiana

L’effetto Lorenzo Rubinacci c’è stato con un filotto di quattro partite positive consecutive che hanno risollevato la Reggiana portandola a -2 dalla salvezza pare essersi esaurito con le sconfitte con SudTirol e Venezia, ma sarà questa settimana a dire se è davvero così o la squadra emiliana ha ancora le capacità e le energie per uscire dalle secche. Il cammino nel nuovo anno, considerando anche la gestione Dionigi, resta fortemente negativo visto che il primo successo è arrivato a inizio febbraio nel derby col Mantova. Serve ritrovare quello spirito per uscire dalla zona rossa.

Calendario

Due scontri diretti inframezzati da un turno casalingo proibitivo: è questa la settimana che attende la Reggiana. Pronti via e si andrà a Bari per una sfida già decisiva contro un squadra ferita e mandata in ritiro per compattarsi. Sarà poi il turno di un Monza che non può lasciare punti per strada nella serrata lotta promozione, mentre a chiudere il trittico sarà un’altra trasferta come quella a Chiavari con la Virtus Entella. Un altro scontro diretto decisivo per capire quale futuro attenderà i granata.

Bari-Reggiana: 14/03 ore 15:00

Reggiana-Monza: 17/03 ore 20:00

Virtus Entella-Reggiana: 22/03 ore 19:30