Focus TMW Tre gare in sette giorni in Serie B: Spezia, c'è l'Empoli al Picco come snodo stagionale

Quella che si aprirà nel weekend sarà una settimana intensa con un altro turno infrasettimanale in Serie B prima della pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà alle 20 squadre cadette di tirare un po' il fiato e prepararsi al meglio al rush finale. Tre sfide che potrebbero definire meglio gli obiettivi, sia in senso positivo sia in senso negativo, con una classifica che ancora tiene aperte le porte a molte possibilità.

Come arriva Lo Spezia

Solo tre vittorie nel 2026 nonostante un mercato che ha rivoluzionato la rosa per renderla più adatta al tecnico Roberto Donadoni, ma l’ultimo successo in rimonta contro il Monza ha riacceso l’entusiasmo e potrebbe rappresentare una spinta, anche emotiva, per cercare di risollevarsi in classifica e uscire dalla zona rossa. La parola d’ordine deve essere continuità, quella che è mancata per tutta la stagione e che può permettere allo Spezia di risollevare la testa.

Calendario

Lo Spezia affronterà tre gare non proibitive con un vero e proprio scontro diretto casalingo in mezzo alla settimana: quello contro l’Empoli in cui i liguri dovranno far tornare il Picco quel fortino che ha fatto le fortune recenti del club. La prima sfida però sarà a Modena contro una squadra che non attraversa un periodo positivo, ma deve blindare il proprio sesto posto. Discorso simile anche per la gara che chiuderà la settimana: anche la Juve Stabia infatti viene da un periodo negativo (due punti nelle ultime cinque) e ha l’obiettivo di tener saldo un posto all’interno dei play off.

Modena-Spezia: 13/03 ore 20:30

Spezia-Empoli: 17/03 ore 20:00

Juve Stabia-Spezia: 21/03 ore 15:00