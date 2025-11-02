Bologna, Holm: "Dobbiamo stare attenti al Parma, Italiano è sempre al nostro fianco"
Emil Holm, terzino destro del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal derby emiliano col Parma: "Sappiamo che il Parma è una grande squadra, con giocatori forti. Dobbiamo stare attenti. Il mister è stato male ma fa sempre tutte le cose con noi e noi siamo con lui".
