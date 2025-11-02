Italiano col Bologna nonostante i problemi di salute, Holm: "La squadra è con lui al 100%"

Emil Alfons Holm, laterale del Bologna, ha presentato così a Sky Sport il derby in programma alle ore 18 contro il Parma: "Si può sempre fare meglio, dobbiamo creare più occasioni. Oggi serve fare una partita di valore, spingere come sempre. Sappiamo che quello di Parma è un campo complicato, dobbiamo stare attenti e fare una grande prestazione".

Sulla vicinanza di Italiano nonostante i problemi di salute: "Il mister ci dà tanto, siamo al 100% con Italiano, è importante che stia con noi".

Le formazioni di Parma-Bologna

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Bernabé, Estevez, Keita, Ordonez; Benedyczak, Pellegrino.

Allenatore: Carlos Cuesta.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumi, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.

Allenatore: Vincenzo Italiano.