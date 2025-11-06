Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bologna, possibile cambio nella lista Uefa: out Freuler, Sulemana pronto a subentrare


© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:30Serie A
Leonardo Nevischi

È stato un colpo durissimo per il Bologna e per Vincenzo Italiano. In seguito ad un contrasto aereo con Sorensen durante Parma-Bologna, Remo Freuler, perno del centrocampo rossoblù, ha riportato una frattura scomposta della clavicola destra. L’infortunio, arrivato all’inizio del secondo tempo, ha costretto lo svizzero a lasciare il campo al 56’, visibilmente dolorante, per far posto a Moro.

Il club felsineo, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che il giocatore si è sottoposto ad un intervento di stabilizzazione chirurgica dall’equipe del prof. Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo e che i tempi di recupero verranno definiti solo dopo qualche giorno di convalescenza. Tuttavia, la gravità della diagnosi lascia pochi dubbi: Freuler rischia uno stop lungo, almeno due mesi, e per Italiano si tratta di un’assenza pesante, sia dal punto di vista tecnico che carismatico.

Freuler è di fatto uno degli uomini più difficili da sostituire nello scacchiere rossoblù. Il suo equilibrio, la capacità di lettura e la pulizia nelle uscite palla al piede hanno rappresentato fino a oggi un punto di riferimento imprescindibile per il tecnico siciliano.

In attesa del verdetto medico definitivo, il Bologna sta valutando una mossa importante anche in ottica europea. Secondo quanto filtra, infatti, il club potrebbe rimuovere temporaneamente Freuler dalla lista UEFA per l’Europa League, sfruttando una recente modifica introdotta dal Comitato Esecutivo UEFA.

Dalla stagione 2025/26 è infatti possibile sostituire un giocatore di movimento colpito da infortunio o malattia di lungo termine (almeno 60 giorni) durante la fase a gironi, fino alla sesta giornata inclusa. Il provvedimento è stato pensato per evitare che le squadre si trovino penalizzate da liste ridotte e per tutelare i giocatori da un eccessivo sovraccarico di lavoro.

Nel caso di Freuler, la documentazione medica dovrà essere inviata alla UEFA, che potrà richiedere un’ulteriore perizia indipendente prima di convalidare la sostituzione. Una volta ristabilito, lo svizzero potrà rientrare in lista e riprendere il suo posto, con un preavviso minimo di 24 ore prima della gara successiva.

Se il Bologna deciderà di attivare la sostituzione, il candidato numero uno per prendere il posto di Freuler nella lista UEFA è Ibrahim Sulemana. Il ghanese, finora mai utilizzato, potrebbe così ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni in mezzo al campo, dove Italiano dispone al momento solo di Ferguson, Moro e Pobega.

In tal caso, con la speranza di rivederlo in campo già per la Supercoppa Italiana, il rientro di Freuler in campo europeo, salvo complicazioni, potrebbe avvenire tra metà e fine gennaio per le sfide contro il Celtic (22 gennaio) e il Maccabi (29 gennaio). Anche se dovesse ristabilirsi prima del periodo di 60 giorni rimarrebbe non idoneo a partecipare ad alcuna competizione Uefa per club. Dunque fino ad allora il Bologna dovrà imparare a fare a meno del suo cervello tattico, cercando nuove soluzioni per non perdere equilibrio e identità nel momento più delicato della stagione.

