Il Bologna pronto a ritrovare Italiano in Europa. Ma intanto c'è da fronteggiare la tegola Freuler

Il Bologna è pronto a riaccogliere in panchina mister Vincenzo Italiano, meteo permettendo. L'allenatore, reduce dal ricovero ospedaliero per una polmonite, si è rimesso in sesto e salvo sorprese sarà in panchina a guidare i suoi contro il Brann in Europa League.

A fare le sue veci in conferenza stampa ci ha però pensato ancora una volta il vice Daniel Niccolini che ha così spiegato la situazione: "Domani, meteo permettendo, il mister tornerà in panchina. Io tornerò nel mio abituale compito, ma sono contento dei risultati che abbiamo ottenuto in questo mini periodo in cui sono stato in panchina. Ringrazio i nostri ragazzi, lo staff e tutto l'ambiente".

Intanto però la squadra deve fare i conti col lungo stop di Remo Freuler, colonna portante del centrocampo rossoblù che si è dovuto sottoporre ad intervento chirurgico per una frattura alla clavicola che lo terrà fuori almeno due mesi: "Remo è una figura importante sia in campo sia nello spogliatoio. Ci dispiace molto che abbia avuto questo infortunio, ma ci sono ragazzi che si stanno allenando bene e puntiamo molto sui nostri centrocampisti per far sentire il meno possibile la sua assenza. C'è ancora tempo, in caso, per cambiare la lista Uefa ma sono valutazioni che faranno il mister e la società", ha spiegato in merito lo stesso Niccolini.