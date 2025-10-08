Bologna, il mercato dopo 6 giornate: aspettando Rowe, Heggem ha convinto subito Italiano

Il Bologna è ripartito con l'importante conferma di Vincenzo Italiano in panchina e con un mercato calibrato sulle richieste dell'allenatore che è andato a ricercare un perfetto mix di esperienza e gioventù che potesse andare a sopperire alle pesanti partenze di Dan Ndoye e Sam Beukema.

Il più utilizzato

Dei nuovi arrivati a Casteldebole, il giocatore che ha visto maggiormente il campo è il difensore Torbjorn Heggem: il classe '99 dopo un'apparizione col WBA si è immediatamente calato nella realtà felsinea e fin qui ha collezionato 5 presenze in campionato per complessivi 445 minuti. Un segnale di come il suo impatto col calcio italiano sia stato fin da subito di spessore, in attesa di una valutazione sul lungo periodo.

Gli altri

Alle sue spalle in termini di minutaggio troviamo Zortea, esterno arrivato in estate dal Cagliari che è stato impiegato da Italiano per 389 minuti divisi fra campionato ed Europa League. Quindi spazio per Vitik (360 minuti) e Bernardeschi, con l'esterno rientrato dal Canada che sta trovando una miglior condizione e pare quindi destinato ad aumentare il suo minutaggio, in attesa del primo gol bolognese. Chi sta completando il suo percorso di inserimento è Rowe, con l'inglese che ha comunque visto il campo in 5 occasioni per 151 minuti totali. Sfortunatissimi, fin qui, Immobile e Sulemana: il centravanti ha giocato solo 30 minuti prima di fermarsi per infortunio. Il centrocampista ex Atalanta si è invece infortunato subito e nello scenario migliore potrà rientrare per il finale di stagione.