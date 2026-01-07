Bologna in crisi, Italiano non nasconde i problemi: difesa colabrodo e attacco latitante

Non c'è nulla che giri per il verso giusto al Bologna. E quel che è peggio è che dal crollo in casa contro l'Atalanta, dopo i due gol presi da Krstovic e in seguito ad una prestazione incolore, è arrivato anche il sorpasso in classifica della diretta rivale. Non ci voleva proprio, specialmente dopo la brutta sconfitta rimediata a San Siro contro l'Inter.

Fa impressione, ma è la dura realtà: il Bologna non vince dal 22 novembre in Serie A. I risultati e i numeri maturati nell'ultimo mese e mezzo circa parlano chiaro: 4 sconfitte, due pareggi e nessuno successo. Tutto è cominciato dal 1° dicembre, con la batosta incassata dalla Cremonese (3-1) che è valsa anche la prima sconfitta in casa. Il primo passo falso che ha provocato una serie di cadute a sequenza in campionato, alternate ovviamente dalla partita dispendiosa ma vincente col Celta Vigo oltre all'eliminazione impartita all'Inter in semifinale di Supercoppa Italiana. Salvo poi sfiorare solamente il trofeo nello scontro diretto col Napoli.

L'Atalanta acuisce il dolore. Perché Vincenzo Italiano lo ha ammesso: "In questo momento non riusciamo a buttarla dentro. Abbiamo smarrito entusiasmo". Mentre gli infortuni di Bernardeschi e Skorupski in realtà non sono poi così limitanti. Forse il punto è che il Bologna ha di fronte le conseguenze degli impegni ravvicinati, ogni tre giorni, che portano inconvenienti, acciacchi fisici. Un esempio il momento calante anche di Orsolini, simbolo di questa squadra. E tutto questo chiede soluzioni. Intanto la difesa ha incassato 11 gol in 6 partite, mentre l'attacco latita con soli 4 centri dalla Cremonese in poi. La scarsa condizione fisica, in questo senso, di Ciro Immobile non aiuta, mentre Castro è costretto agli straordinari. E Dallinga si è perso strada facendo.