Genoa, Colombo: "Bicchiere mezzo pieno, è impossibile esultare contro il Milan"

Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, è stato intervistato da DAZN al termine della gara pareggiata 1-1 contro il Milan: "Vale tantissimo per il nostro percorso, arrivavamo da quattro partite non positive per quanto riguarda i punti. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione, siamo andati vicinissimi ai tre punti ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno e andiamo avanti. Per me è impossibile esultare contro il Milan contro la squadra nella quale sono cresciuto, è una parte troppo importante della mia vita: questo è il miglior stadio d'Italia".