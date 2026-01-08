Spezia, Donadoni 'annuncia' Adamo: "A breve si aggiungerà alla rosa"

"Abbiamo avuto fin da subito a disposizione i nuovi innesti di Sernicola e Radunovic, li ho trovati bene e con gli stimoli giusti, a breve si aggiungerà Adamo: ciò che importa è che arrivino calciatori che abbiano la determinazione giusta e gli stimoli giusti per venire a Spezia, dove serve attenzione e carica ai massimi livelli". Il tecnico dello Spezia Roberto Donadoni in conferenza stampa ha anticipato l'ufficialità dell'arrivo dell'esterno Emanuele Adamo dal Cesena che con tutta probabilità sarà a disposizione per la trasferta di Bolzano di sabato pomeriggio.

"Ci prepariamo a una partita non semplice contro un avversario che sta lottando come noi e quindi serviranno attenzione e determinazione per affrontare il match. - prosegue il tecnico parlando ancora del mercato - Ma in generale, qui c’è una grande unità d’intenti, Melissano, Gazzoli e il Presidente stanno operando molto bene e questo agevola il tutto. Ci eravamo posti 4/5 obiettivi, e direi che su tre ci siamo, vediamo da qui in avanti cosa accadrà. La squadra però deve rimanere concentrata solo sulla gara. Il modulo? A oggi abbiamo messo dentro un calciatore di campo come Sernicola, vedremo man mano fino a fine mese quali altri calciatori entreranno, e di conseguenza potremmo fare valutazioni tattiche differenti".