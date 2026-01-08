Cagliari, Pisacane: "Rifarei tutte le scelte. Luperto? Mi è dispiaciuto leggere tutte queste notizie"

Non si pente di quanto fatto Fabio Pisacane, che ha guidato il Cagliari alla rimonta e al definitivo 2-2 in casa della Cremonese. Intervenuto in conferenza stampa, come si legge su CuoreGrigiorosso.it, ha spiegato: "Rifarei tutto, le scelte si fanno con pazienza e coscienza. Poi sono capitate situazioni complicate. Sapevamo che la Cremonese poteva metterci in difficoltà sull’attacco alla profondità. Bisogna non prendere quei due gol. Non ho mai visto partite dove non si fanno errori, com’è successo a noi, è successo a loro. Mi porto a casa un ottimo secondo tempo".

Tanti errori in fase difensiva.

"Mina in settimana ha spinto fortissimo, oggi è toccato a lui fare errori, altre volte è toccato agli altri. Ogni domenica c’è l’errore di qualcuno. Non mi sento di crocifiggere il ragazzo".

Luperto è un obiettivo della Cremonese. Come ha vissuto questa partita?

"Mi è dispiaciuto leggere tutte queste notizie su Luperto prima della gara, per lui dev’esser estato difficile avvicinarsi al match. Riconosco in lui un valore enorme per l’obiettivo che dobbiamo portare a termine: voglio da lui il massimo, con lui ho avuto dei confronti così come li ho avuti con gli altri. Luperto dobbiamo tenercelo stretto, è forte".

Che ricordi ha di Cremona?

"Quando torno dove sono stato e ho vissuto, l’emozione è particolare. Qui ci sono stato 19 anni fa, ero un ragazzo, avevo 20 anni. Mi ha fatto un certo effetto essere entrato oggi per la prima volta da allenatore, ed è stata un po’ buffa come cosa. Ho visto tutto ribaltato rispetto ad allora. Auguro alla Cremo tutto il bene di questo mondo, avrà sempre il posto nel mio cuore per come mi hanno trattato e per come sono stato".