Genoa, De Rossi: "Tanta amarezza per come è finita, Stanciu rigorista una scelta mia"

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, analizza ai microfoni di DAZN la gara pareggiata 1-1 contro il Milan: "Un pareggio giusto, nel secondo tempo loro non meritavamo di perdere ma noi meritavamo di vincere. Abbiamo fatto un grande primo tempo contro una squadra forte, quando una partita finisce così l'amarezza è tanta".

Stanciu era il rigorista?

"Prima della partita metto due rigoristi che erano Malinkovskyi e Martin ma li avevo sostituiti. È stata una mia scelta, perché vedo come calcia in allenamento e ha un piede incredibile. Vedendo anche gli altri che erano in campo credo fosse una scelta comprensibile ma il calcio è questo. Mi dispiace perché è un ragazzo meraviglioso, che anche se sta giocando poco non ha abbassato il livello di professionalità e si meritava questa gioia come gli altri ragazzi per la partita che abbiamo fatto".

Quanto hai lavorato su Colombo?

"Le caratteristiche di Colombo sono ideali per qualsiasi allenatore, è un ragazzo che dà tutto e ha grande forza fisica. Metterlo accanto a un'altra punta lo fa sgravare da altri compiti, è un giocatore fondamentale per noi e ha un potenziale per giocare anche a livelli più alti".