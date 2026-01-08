Genoa, Vasquez: "Prestazione coraggiosa, poteva finire anche in maniera diversa"
Johan Vasquez, capitano del Genoa, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata contro il Milan: "Il bello del calcio è che alla fine poteva finire in un'altra maniera, ma alla squadra non possiamo dire niente perché abbiamo fatto una prestazione coraggiosa e dobbiamo continuare così. Mancano tante partite nel nostro percorso, queste gare sono fondamentali".
