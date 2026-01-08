Roma, non solo Raspadori: nel mirino anche il baby talento Robinio Vaz

Non solo Giacomo Raspadori, per il quale - come raccontato nelle scorse ore - è stata trovata l’intesa grazie al colloquio tra Frederic Massara e l’entourage del calciatore. La Roma continua infatti a muoversi con decisione sul mercato degli attaccanti e guarda con attenzione anche al futuro.

Nel mirino dei giallorossi è finito Robinio Vaz, promettente punta classe 2007 di proprietà del Marsiglia. Un profilo che sta attirando l’interesse di numerosi club europei e che, proprio per questo, presenta costi già molto elevati nonostante la giovanissima età. La Roma monitora la situazione, consapevole della forte concorrenza, e sta valutando un’eventuale operazione in un’ottica di prospettiva.

Su Vaz, in ogni caso, i ragionamenti procedono in maniera parallela e indipendente rispetto alle altre trattative in corso: un segnale chiaro della volontà del club di costruire non solo il presente, ma anche il futuro del reparto offensivo.