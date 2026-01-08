Sarri rivela: "Ho parlato con Raspadori e gli ho detto che per me deve giocare centravanti"

Mister Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio casalingo con la Fiorentina di ieri sera, ha fatto il punto sulle strategie di mercayo della sua Lazio. Queste le sue dichiarazioni:

"Con Giacomo (Raspadori, ndr) ho parlato tempo fa, così come ci avevo parlato in tante altre occasioni dicendogli solo quello che gli ho detto anche in altre occasioni. Per me è un centravanti e deve giocare centravanti, lo pensa anche lui ma lasciamo perdere perché non mi sono messo a fare una trattativa con lui. Io non lo so il mercato, non faccio lo scout, non conosco Ratkov e non seguo il campionato austriaco. Poi vedremo pregi e difetti, sarà forte sicuramente perché la società lo ha speso. La mia non vuole essere una critica, non lo conosco e non penso sia una cosa strana perché di allenatori che hanno tempo per vedere il campionato austriaco non ce ne sono. Al Chelsea c'erano 30 scout che seguivano i vari campionati".

Poi, anche una battuta sulle uscite: "Guendouzi e Castellanos erano giocatori molto importanti per noi, qui si entra in un ambito diverso. Se arrivano offerte di stipendi che non possiamo pareggiare o anticipare è normale che i giocatori possano andar via. Guendouzi era uno dei 7-8 giocatori su cui pensavo di costruire il futuro, mi ha spiegato le sue condizioni ed è comprensibile".