TMW Bologna, Italiano all'esame Emery: le immagini e le ultime dalla rifinitura verso l'Aston Villa

Al centro tecnico Nicolò Galli di Casteldebole sono da poco terminati i quindici minuti aperti ai media della rifinitura del Bologna alla vigilia del quarto di finale di Europa League, nel quale i rossoblù domani alle ore 21 ospiteranno al Dall’Ara l’Aston Villa di Unai Emery.

Le ultime dal campo

Rispetto alle vigilie europee precedenti, questa volta nei quindici minuti aperti ai media i rossoblù sono stati divisi in due formazioni distinte, salvo poi essere rimescolati con il variare degli esercizi da svolgere. L’assetto iniziale comunque vedeva nell’undici con la casacca i due fuori lista De Silvestri e Helland insieme a Casale, Pobega, Moro, Orsolini, Odgaard, Rowe e Castro. Nell’altra formazione, invece, comparivano Zortea, Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda, Freuler, Ferguson, Bernardeschi, Sohm, Cambiaghi, Castaldo.

Possibile formazione

Difficile ipotizzare quanta pretattica abbia voluto fare Vincenzo Italiano, ma la formazione di domani dovrebbe già essere definita. Gli unici dubbi che il tecnico si scioglierà verosimilmente nelle prossime ore sono quelli che riguardano il centrale che affiancherà Lucumì (Vitik squalificato, Helland fuori lista, Heggem in vantaggio nel ballottaggio con Casale) ed il centrocampista che completerà il reparto con Freuler e Ferguson (Pobega per fisicità è avanti su Moro).

In 30mila al Dall'Ara

Superata quota 30 mila al Dall’Ara con gli ultimi tagliandi ancora in vendita che sono stati ricavati dalla rimozione dei teloni disposti nei distinti alti e in curva San Luca. Saranno invece 2400 gli inglesi nel settore ospiti.

La probabile formazione del Bologna

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.

Squalificato: Vitik

Indisponibili: Skorupski, Lykogiannis, Dallinga, Dominguez.