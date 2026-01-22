Live TMW Bologna, Italiano: "Bicchiere mezzo pieno solo se stasera saremo qualificati ai playoff"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del pareggio tra Bologna e Celtic Glasgow nella settima giornata della Uefa Europa League 2025-2026 (2-2 il risultato finale firmato dalle reti di Hatate, Trusty, Dallinga e Rowe), è intervenuto Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

21.25 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Come vede il bicchiere: mezzo pieno o mezzo vuoto?

"Se dopo le partite delle 21 saremo qualificati, lo vedrò mezzo pieno. Non possiamo continuare a partire con l'handicap di andare sotto e poi mostrare grande cuore per rimontare, però è un periodo in cui in ogni disattenzione veniamo puniti. Cercheremo di uscire da queste difficoltà. Però di positivo c'è stata la reazione perché sotto di due reti non era facile. In questa competizione stiamo venendo da tanti risultati utili, ma dobbiamo ancora migliorare sotto molti aspetti".

Come si spiega questo rendimento altalenante tra casa e trasferta?

"È inspiegabile. Lo scorso anno qui era un fortino, ora stiamo concedendo troppo e stiamo commettendo troppi errori. Dobbiamo innalzare l'attenzione".