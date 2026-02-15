Bologna, Italiano: "Dopo l'Inter abbiamo abbandonato il nostro ritmo, ora possiamo andare avanti"

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato così al termine della sfida ai microfoni di Dazn: "E' una vittoria troppo importante dopo un periodo non bello con prestazioni che non meritavano la sconfitta. Da troppo tempo non muovevamo una classifica che fino a poco fa non era bellissima. Il gruppo è unitissimo, siamo sempre impegnati, vincere ti aiuta a lavorare alla ripresa".

La mossa Sohm può essere quella ad avervi dato maggior consapevolezza?

"Ho parlato ai ragazzi dicendoli di credere in ciò che si fa e di tenere duro. Oggi Sohm mi è piaciuto tantissimo, è arrivato qui in silenzio e ha fatto bene. Roe ha questo uno contro uno che lo libera facilmente, ma serve concretezza. Santi mi è piaciuto tantissimo, abbiamo limitato il Torino. Serviva concretezza per uscire da queste quattro sconfitte consecutive, oggi siamo riusciti a rialzarci".

Oggi si apre un orizzonte diverso?

"Noi abbiamo fatto il punto della situazione: dopo l'Inter abbiamo un pò abbandonato il nostro ritmo, in questi quarantacinque giorni abbiamo rovinato quanto fatto prima. Ora abbiamo la possibilità di andare avanti in Europa, purtroppo in Coppa Italia non siamo riusciti ad andare avanti. Dobbiamo cercare di tappare questa emorragia al Dall'Ara, dove l'anno scorso abbiamo fatto sempre bene".