Live TMW Bologna, Italiano: "Segnali positivi dopo il blackout: non potevamo essere spariti"

È terminata la partita fra Hellas Verona e Bologna allo stadio Bentegodi, vinta dagli ospiti per 2-3 in una gara ricca di gol ed emozioni. Il tecnico rossoblu, Vincenzo Italiano, commenterà a breve la prestazione dei suoi in conferenza stampa.

Ti sei arrabbiato sull'occasione del possibile 3-3 del Verona?

"Diciamo he abbiamo bisogno di mettere a posto diversi tasselli. A Como avevamo iniziato nel modo giusto facendo bene dietro per 60 minuti. Oggi abbiamo fatto bene lì davanti, non mi è piaciuto come abbiamo subito i gol, soprattutto il secondo che ha riaperto la gara. Ma sono contento: abbiamo avuto un blackout e fra Como e stasera abbiamo avuto segnali belli, non potevamo essere spariti".

L'abbraccio con Orsolini: quanto è stato importante il suo gol e cosa vi siete detti? Di cosa sei più contento sui gol fatti?

"Mi è piaciuto come è stato creato il gol di Odgaard. Poi grandissime giocate di Orsolini e di Castro. Per Orso il problema era che era abituato a fare tanti gol decisivi e quando perdi questa caratteristica qua viene meno la fiducia. Oggi ha fatto un gol 'alla Orso', bellissimo. L'ho abbracciato e ci diciamo sempre tutto".

Cosa manca ora?

"Un po' più di attenzione e malizia in certi momenti. Cercando continuità nei risultati, cercando di stare al passo con quelle forti, che vanno a velocità supersonica là davanti. Mi auguro che gli attaccanti, sembra scontato, facciano la differenza. Lì davanti dobbiamo essere concreti, letali, velenosi".

Si è sentita l'assenza di Lucumi? Dominguez ha dimostrato a Rowe come si entra pur non essendo titolare?

"Secondo me no, abbiamo solo subito i due gol, non abbiamo mai subito la pressione dell'Hellas. Non siamo andati in sofferenza. Dominguez secondo me oggi ha fatto una delle migliori partite da quando sono è Bologna. Lo avevo detto prima della partita, bellissima risposta da parte sua. Mi è piaciuto. Non sempre palla al piede: è stato bravissimo anche ad attaccare la profondità, glielo dico sempre".

Immobile può essere il valore aggiunto di questo Bologna?

"Immobile crescerà. Lo sta facendo. L'infortunio che ha avuto è molto simile a quello di Lukaku. Ciro è rientrato molto più velocemente, ma bisogna andare cauti. Un grande rientro per noi".

Quanto è difficile confermarsi alla seconda stagione?

"Questo mese qua ha un po' macchiato il percorso positivo che abbiamo fatto, giriamo a soli tre punti dall'anno scorso. Abbiamo avuto un periodo così a dicembre, ma ripeto: sono 3 punti in meno dell'anno scorso. Dobbiamo recuperare un po' di gol che ci aveva portato in dote Ndoye, lo stiamo facendo. In questo periodo eravamo in un angolo del ring a prendere colpi, l'importante era non prendere quello del ko".

Dal mercato arriva qualcosa?

"È arrivato un centrale, dico sempre che sono in buone mani, mi affido ai direttori. Dobbiamo solamente curare le sfumature e sottigliezze".

