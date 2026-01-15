Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Bologna, Italiano: "Segnali positivi dopo il blackout: non potevamo essere spariti"

Bologna, Italiano: "Segnali positivi dopo il blackout: non potevamo essere spariti"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 21:17Serie A
Daniele Najjar

È terminata la partita fra Hellas Verona e Bologna allo stadio Bentegodi, vinta dagli ospiti per 2-3 in una gara ricca di gol ed emozioni. Il tecnico rossoblu, Vincenzo Italiano, commenterà a breve la prestazione dei suoi in conferenza stampa.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 21.07 inizia la conferenza stampa.

Ti sei arrabbiato sull'occasione del possibile 3-3 del Verona?
"Diciamo he abbiamo bisogno di mettere a posto diversi tasselli. A Como avevamo iniziato nel modo giusto facendo bene dietro per 60 minuti. Oggi abbiamo fatto bene lì davanti, non mi è piaciuto come abbiamo subito i gol, soprattutto il secondo che ha riaperto la gara. Ma sono contento: abbiamo avuto un blackout e fra Como e stasera abbiamo avuto segnali belli, non potevamo essere spariti".

L'abbraccio con Orsolini: quanto è stato importante il suo gol e cosa vi siete detti? Di cosa sei più contento sui gol fatti?
"Mi è piaciuto come è stato creato il gol di Odgaard. Poi grandissime giocate di Orsolini e di Castro. Per Orso il problema era che era abituato a fare tanti gol decisivi e quando perdi questa caratteristica qua viene meno la fiducia. Oggi ha fatto un gol 'alla Orso', bellissimo. L'ho abbracciato e ci diciamo sempre tutto".

Cosa manca ora?
"Un po' più di attenzione e malizia in certi momenti. Cercando continuità nei risultati, cercando di stare al passo con quelle forti, che vanno a velocità supersonica là davanti. Mi auguro che gli attaccanti, sembra scontato, facciano la differenza. Lì davanti dobbiamo essere concreti, letali, velenosi".

Si è sentita l'assenza di Lucumi? Dominguez ha dimostrato a Rowe come si entra pur non essendo titolare?
"Secondo me no, abbiamo solo subito i due gol, non abbiamo mai subito la pressione dell'Hellas. Non siamo andati in sofferenza. Dominguez secondo me oggi ha fatto una delle migliori partite da quando sono è Bologna. Lo avevo detto prima della partita, bellissima risposta da parte sua. Mi è piaciuto. Non sempre palla al piede: è stato bravissimo anche ad attaccare la profondità, glielo dico sempre".

Immobile può essere il valore aggiunto di questo Bologna?
"Immobile crescerà. Lo sta facendo. L'infortunio che ha avuto è molto simile a quello di Lukaku. Ciro è rientrato molto più velocemente, ma bisogna andare cauti. Un grande rientro per noi".

Quanto è difficile confermarsi alla seconda stagione?
"Questo mese qua ha un po' macchiato il percorso positivo che abbiamo fatto, giriamo a soli tre punti dall'anno scorso. Abbiamo avuto un periodo così a dicembre, ma ripeto: sono 3 punti in meno dell'anno scorso. Dobbiamo recuperare un po' di gol che ci aveva portato in dote Ndoye, lo stiamo facendo. In questo periodo eravamo in un angolo del ring a prendere colpi, l'importante era non prendere quello del ko".

Dal mercato arriva qualcosa?
"È arrivato un centrale, dico sempre che sono in buone mani, mi affido ai direttori. Dobbiamo solamente curare le sfumature e sottigliezze".

Ore 21.17 finisce la conferenza stampa

Articoli correlati
Bologna, Italiano: "Stiamo tornando quelli di un mese fa. Il gol più bello? Quello... Bologna, Italiano: "Stiamo tornando quelli di un mese fa. Il gol più bello? Quello di Odgaard"
Bologna, Italiano: "Partita tosta, dobbiamo andare forte. La Supercoppa? Qualcosa... Bologna, Italiano: "Partita tosta, dobbiamo andare forte. La Supercoppa? Qualcosa stiamo pagando"
Vietato parlare di crisi del Bologna. Ma è una stagione decisiva per il progetto Vietato parlare di crisi del Bologna. Ma è una stagione decisiva per il progetto
Altre notizie Serie A
Raspadori è dell'Atalanta, salta Joao Pedro al Pisa. Bologna ok a Verona: le top... Raspadori è dell'Atalanta, salta Joao Pedro al Pisa. Bologna ok a Verona: le top news delle 22
Lazio, sfuma il sogno Rayan? Bournemouth pronto a un'offerta monstre per strappare... Lazio, sfuma il sogno Rayan? Bournemouth pronto a un'offerta monstre per strappare il sì
Inter e Juventus su Palestra, Angelozzi le scaccia: "Fino al 30 giugno rimane al... Inter e Juventus su Palestra, Angelozzi le scaccia: "Fino al 30 giugno rimane al Cagliari"
Como, Vojvoda dopo l'intervallo: "Dobbiamo continuare così, stiamo dominando" Como, Vojvoda dopo l'intervallo: "Dobbiamo continuare così, stiamo dominando"
Siparietto Leao-Nkunku sul rigore: l'intervento di Allegri e Maignan rasserena il... Siparietto Leao-Nkunku sul rigore: l'intervento di Allegri e Maignan rasserena il portoghese
Pisa saltato, Joao Pedro fa chiarezza: "Li ringrazio, ma sono felice in Messico" Pisa saltato, Joao Pedro fa chiarezza: "Li ringrazio, ma sono felice in Messico"
Nkunku su rigore, il Como si fa rimontare allo scadere del primo tempo: 1-1 del Milan... Nkunku su rigore, il Como si fa rimontare allo scadere del primo tempo: 1-1 del Milan
Fiorentina, il ds Goretti presenta Solomon e Brescianini: "Li ringrazio, hanno accettato... Fiorentina, il ds Goretti presenta Solomon e Brescianini: "Li ringrazio, hanno accettato con entusiasmo"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
1 Como-Milan, le probabili formazioni: tornano Modric e Rabiot, c'è Nkunku dal 1'
2 C'è ancora il mercato degli svincolati: da Insigne a Bonaventura, non mancano i nomi pesanti
3 Hellas Verona-Bologna, le probabili formazioni: Dallinga chiede spazio, torna Orsolini
4 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
5 Serie A, recuperi 16^ giornata LIVE: panchina per Pulisic, ci sono Leao e Nkunku dal 1'
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juventus è su En-Nesyri del Fenerbahce per l'attacco: obiettivo per gennaio
Immagine top news n.1 Confermato: niente ritorno in Serie A per Joao Pedro. Fumata nera definitiva con il Pisa
Immagine top news n.2 Atalanta, ecco Giacomo Raspadori: il comunicato del club con i dettagli
Immagine top news n.3 Eurogol, errori ed emozioni: al Bentegodi vince il Bologna 3-2. Verona fischiato
Immagine top news n.4 Atalanta, Raspadori parte con la squadra per Pisa: in attesa del tesseramento, ecco il numero di maglia
Immagine top news n.5 La Juve vuole subito Mingueza, ma da Vigo avvisano: "Il Celta preferisce perderlo a 0 a giugno"
Immagine top news n.6 Chi è Helland, il nuovo gigante norvegese del Bologna. In patria il suo infortunio è andato virale
Immagine top news n.7 Milan, allarme rientrato per Fullkrug: il tedesco stringe i denti, è convocato già per stasera
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.2 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.3 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimo Brambati: "Ecco i motivi del -6 del Napoli. Juve, date una mano a Spalletti"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Marocchino: "Napoli, pensa una partita alla volta. E sulla Juve dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como ribaltato, Rabiot glaciale in area: 2-1 del Milan al Sinigaglia
Immagine news Serie A n.2 Raspadori è dell'Atalanta, salta Joao Pedro al Pisa. Bologna ok a Verona: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.3 Lazio, sfuma il sogno Rayan? Bournemouth pronto a un'offerta monstre per strappare il sì
Immagine news Serie A n.4 Inter e Juventus su Palestra, Angelozzi le scaccia: "Fino al 30 giugno rimane al Cagliari"
Immagine news Serie A n.5 Como, Vojvoda dopo l'intervallo: "Dobbiamo continuare così, stiamo dominando"
Immagine news Serie A n.6 Siparietto Leao-Nkunku sul rigore: l'intervento di Allegri e Maignan rasserena il portoghese
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Sala si presenta: "Squadra forte, possiamo toglierci tante soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, risolto il prestito di Bozhanaj. Il Modena lo gira alla Reggiana: c'è l'obbligo
Immagine news Serie B n.3 Lo scetticismo iniziale è ormai spazzato via. Klinsmann è un punto fermo del Cesena
Immagine news Serie B n.4 Cesena, arriva il rinnovo di Klinsmann: il portiere si lega ai bianconeri fino al 2028
Immagine news Serie B n.5 Pescara, arriva in prova l'attaccante Augustin. Ha giocato nel PSG con Verratti
Immagine news Serie B n.6 Spezia, pronta l'offensiva per Leone della Juve Stabia. Si attende il via libera dagli USA
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo, Bucchi: "Nessuna fuga, per me siamo tutti alla pari: noi, Ravenna e Ascoli"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, rinforzo in attacco: dalla Vis Pesaro arriva Molina a titlo definitivo
Immagine news Serie C n.3 Cavese, tutto confermato: Suplja scende di categoria e va in prestito alla Fidelis Andria
Immagine news Serie C n.4 Cappelletti: "Tornare a Vicenza è un sogno. Questa è la piazza più bella della mia carriera"
Immagine news Serie C n.5 Lecco, rinforzo a centrocampo: dalla Juve Stabia arriva Duca in prestito
Immagine news Serie C n.6 Casertana, dal Napoli arriva Coli Saco. Martino sarà tesserato una volta scontata la squalifica
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione
Immagine news Calcio femminile n.3 La Women's Champions Cup sarà visibile su DAZN. Anche in modalità gratuita
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, ecco la sostituta di Van Diemen in difesa: è la canadese Antoine
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo Femminile, scelto l'erede di Spugna. La panchina va a Salvatore Colantuono
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Fiskerstrand: "Qui tanto potenziale, non ci poniamo limiti. E vogliamo vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)