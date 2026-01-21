Bologna, Italiano: "Sohm ha fatto bene nei tre ruoli di centrocampo, ha passo e stoccata"

Nel corso della sua conferenza di oggi, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato del momento della squadra e degli ultimi movimenti in entrata e in uscita: "Il calciomercato aperto che vuoi o non vuoi crea disturbi, poi una condizione fisica e mentale non ottimale. Tutte queste cose qui.Tuttavia dobbiamo mettere tutto questo da parte e pensare solo alla partita di domani. Abbiamo anche qualche acciaccato, ma siamo abituati all'emergenza e non potremo sbagliare la partita, dovremo farci trovare pronti. Bernardeschi? Da venerdì tornerà in gruppo e ne sono molto contento. Mi auguro non abbia perso la condizione che lo stava portando quasi al top. Penso che a Genova sarà convocato".

Come ha studiato il Celtic, specialmente in virtù del cambio allenatore?

"Abbiamo visto le immagini di partite con l'allenatore che ora è tornato. Giocano con un 4-3-3 simile alla Fiorentina con due interni che sanno riempire l'area di rigore".

Cosa trova con Sohm e cosa perde con Fabbian?

"Sohm ha caratteristiche simili a Fabbian. Nei tre ruoli di centrocampo ha sempre lavorato bene, sa riempire l'area, sa inserirsi da dietro, ha grande passo in conduzione ed ha la stoccata. Approfitto per salutare Giovanni e fargli un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura".