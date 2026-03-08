Bologna, Rowe: "Sto entrando nei meccanismi della squadra"
Nel post-partita di Bologna-Verona, Jonathan Rowe, autore del gol del momentaneo vantaggio della squadra di Vincenzo Italiano, è stato intervistato da Dazn.
Il commento sulla partita.
"È stata una partita difficile, abbiamo preso due gol a distanza ravvicinata uno dall'altro e abbiamo subito in transizione, come spesso è accaduto quest'anno. Ora dobbiamo superare questa partita e pensare all'Europa League.
L'ambientamento in Italia.
"Possiamo fare meglio e mi sto concentrando sulle giocate facili. Sto giocando di più e sto entrando nei meccanismi, devo adattarmi al campionato e alla squadra".
