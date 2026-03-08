Live TMW Bologna, Italiano: "Questo sport mi fa impazzire. Castro ha sbagliato 4 gol facili"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della sconfitta del Bologna contro l'Hellas Verona nella ventottesima giornata della Serie A 2025/26 (1-2 il risultato finale firmato dalle reti di Rowe, Frese e Bowie), è intervenuto Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

17.47 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

Cosa non ha funzionato quest'oggi?

"Il problema principale è quando non si riesce ad avere la giusta concretezza davanti. Poi ogni volta che si commette un errore bisogna mettere una pezza. Nelle ultime gare senza gol subiti c'erano state o una parata del portiere o una chiusura di un difensore. Oggi siamo stati poco concreti davanti e poco solidi dietro. Soprattutto nel secondo gol c'era da spendere un giallo per fermare l'azione sul nascere. Peccato perché ci tenevamo ad aggiungere altri tre punti alla nostra classifica".

La sconfitta di oggi è un caso o è l'apice di un periodo in cui seppur ha vinto non ha espresso il gioco mostrato in passato?

"Qui tutti pensate che il Bologna vinca facilmente con tutti. Il Napoli ha vinto dopo il 90esimo con il Verona. Io non la penso come tanti che sia tutto scontato. Quando mi dicevano che avrei fatto 6 punti facili con Pisa e Verona io avevo risposto che non sarebbe stato così. Non possiamo venire qui e pensare di vincere contro tutti. Castro oggi poteva fare quattro gol facili e non li ha fatti. Dietro abbiamo concesso troppo. Se non si è bravi sotto porta e non si è ermetici in difesa si può anche perdere. E ci sta contro una squadra di Serie A".

19 tiri e solo 2 nello specchio e 19 falli contro 5. È mancata cattiveria agonistica?

"A me fa impazzire questo sport perché su 19 tiri se fossimo stati concreti avremmo potuto parlare di altro. Avevo detto di spendere qualche giallo e di tirare qualche maglia per fermare le ripartenze sul nascere, invece non siamo stati attenti e abbiamo subito. Poi c'è la variante dei gol mancati: Castro a Torino fa un gran gol creandosi l'occasione praticamente da solo mentre oggi in 4 conclusioni molto più semplici fallisce la rete. Avevamo ritrovato grande compattezza e letture giuste su tutte le situazioni di pericolo, mentre oggi siamo incappati in errori grossolani e ci abbiamo messo del nostro. Avremo potuto sfruttare meglio anche qualche errore del Verona".

Come si arriva alla sfida di giovedì con questa mazzata psicologica?

"Come dico sempre bisogna archiviare e ripartire. Abbiamo superato un periodo difficile e ora dovremo rialzarci e prepararci per giovedì. Continueremo a battere, aggiusteremo qualcosa e ci prepareremo a giocare contro una squadra di grandissimo valore. Dovremo affrontarla nella maniera corretta, soprattutto dal punto di vista dell'attenzione".

17.58 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.