Bologna, Italiano: "Abbiamo pagato le nostre ingenuità a caro prezzo"

Sconfitta casalinga per il Bologna contro l'Hellas Verona. Nel post-partita il tecnico dei rossoblù, Vincenzo Italiano, ha analizzato ai microfoni di Dazn la gara giocata allo stadio Renato Dall'Ara.

Il commento sulla gara.

"Avevamo voglia di dare continuità e migliorare la classifica, dispiace perché avevamo fatto la cosa più difficile, sbloccare il risultato. Abbiamo subito un gol che potevamo evitare. Ogni tanto qualche fallo tattico in più, lo dico ai ragazzi, si può spendere. Si sarebbe potuto evitare il contropiede del 2-1. Dal punto di vista del risultato ci dispiace tanto, credevamo in una partita diversa. Il campionato è ancora lungo e giovedì ripartiamo con una partita importante in Europa League. Ho cercato di tenere il pallino del gioco nel primo tempo e infatti avevamo concesso poco. Nel secondo tempo potevamo fare qualcosa di diverso dopo averla sbloccata. A volte dobbiamo essere un po' più furbi e abbiamo pagato delle ingenuità a caro prezzo. Una partita se non si può vincere, si può anche non perdere".

Su Castro.

"Santiago ha avuto occasioni in cui poteva fare molto meglio di quanto ha poi effettivamente fatto. Non siamo stati concreti".