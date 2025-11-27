Bologna, Italiano su Bernardeschi: "Già con la Juve a sinistra, merita opportunità"

Prima del match contro il Salisburgo, ecco le parole di Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky: "Il lavoro più difficile di un allenatore è quello di cercare di trasferire il proprio pensiero ed è quasi obbligatorio a trasmetterlo a tutti. C'è poi chi merita una maglia da titolare più degli altri, rispetto all'impegno e all'intensità negli allenamenti settimanali, ma con tutti questi impegni ravvicinati, con una serie di infortuni, diventano importanti le rotazioni che comunque ci stanno portando risultati. Nel momento di un possibile inceppo, saremo bravi poi a risolvere i problemi".

Bernardeschi a sinistra?

"L'anno scorso avevamo utilizzato spesso Ndoye sul piede forte per la sua velocità e la forza che aveva nell'attaccare la profondità. Bernardeschi l'ha fatto alla Juve e anche in Canada: ha grande velocità e sta bene, vedremo se riusciremo a sfruttare l'entusiasmo del gol di Udine ed è giusto schierarlo lì, dandogli questa opportunità".

Cosa ti aspetti dal Salisburgo?

"Squadra giovane, con entusiasmo e comandano la classifica del loro campionato. Abbiamo provato a studiare i punti deboli, se ce li hanno. Sono bravi a stringere, dovremo essere rapidi ad attaccare l'area di rigore e ad evitare di far esaltare i giovani talenti. Dovremo essere consapevoli di quanto facciamo in campo, con un buon approccio e una partenza forte".